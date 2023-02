Sky - Spezia, Gotti rischia l’esonero: spuntano i nomi dei sostituti, c'è anche Pirlo

Luca Gotti, attuale allenatore dello Spezia, è a rischio esonero. A complicare la situazione anche la vittoria dell’Hellas Verona che porta lo Spezia a soli due punti dalla zona retrocessione.

Luca Gotti

Gotti a rischio esonero

La dirigenza dello Spezia non ha ancora preso una decisione riguardo al suo futuro, ma come riporta Sky, ci sono già i possibili nomi per sotituirlo: Leonardo Semplici, che piace però anche alla Salernitana in caso di addio a Davide Nicola. Poi Roberto D'Aversa e Andrea Pirlo, attualmente sotto contratto in Turchia con il Fatih Karagumruk.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli