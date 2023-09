Sky sottolinea la clamorosa defezione in casa Napoli dopo l'addio di Kim | FOTO

Dopo le numerose critiche fatte sui social al Napoli per il modo in cui è stato sostituito Kim, con un Natan che ancora deve fare il suo esordio ufficiale in maglia azzurra, la redazione di Sky Sport durante Sky Calcio Club mostra un'analisi legata al difensore coreano che nella scorsa stagione è stata davvero l'arma in più della squadra allenata da Luciano Spalletti:

86% dei tentativi di dribbling fermati. Soli 4 dribbling persi, solo 1 errore difensivo individuale per Kim Min-Jae. Clicca su foto allegate per vedere: