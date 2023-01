Sky - Scontri Napoli-Roma: le condizioni del tifoso romanista ferito da arma da taglio

Ultime notizie calcio Napoli - Autostrada del Sole bloccata per qualche ora, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie, sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. Si tratta dello scontro tra ultras del Napoli e della Roma.

A raccontare i dettagli dell'accaduto e le condizioni del ferito, è Sky Sport:

Poco dopo le 13, i tifosi del Napoli avrebbero intravisto all'altezza del chilometro 364 i giallorossi e avrebbero iniziato a lanciare sassi e bottiglie contro i pulmini. I tifosi della Roma, dunque, si sarebbero fermati per raggiungere l'area di servizio. A quel punto sarebbe iniziato lo scontro e un lancio reciproco di sassi e lacrimogeni: 150 ragazzi per parte, con gli agenti della Polstrada, già impegnati a presidiare l'intero tratto autostradale, costretti a chiudere il tratto tra Monte San Savino e Arezzo. Ad avere la peggio un tifoso romanista, rimasto ferito in modo lieve da un'arma da taglio. Non c'è stato per lui alcun intervento dei sanitari inviati dal 118: si sarebbe recato autonomamente all'ospedale San Donato di Arezzo.