Sky - Roma, Zaniolo tenta il tutto per tutto per il Napoli ma i medici frenano: meglio evitare rischi

Ultime notizie calcio Napoli - Oltre il danno, la beffa. La Roma non solo è stata sconfitta contro la Juventus (in una gara piena di veleni per l'arbitraggio di Orsato) ma ora deve fare anche i conti con il problema al ginocchio avuto da Zaniolo.

Zaniolo, recupera per la sfida al Napoli?

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, il giocatore starebbe provando il tutto per tutto per rientrare in tempo per il big match di domenica contro il Napoli. Nonostante questo, però, non arrivano notizie incoraggianti dal momento che i medici predicano calma: il ginocchio, infatti, è già stato operato ed è meglio essere cauti. Più probabile, dunque, che il centrocampista salti il Napoli per poi tornare a disposizione per il Milan.