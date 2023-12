Sky - Roma, la probabile formazione contro il Napoli: Mourinho sceglie Lukaku e Belotti

Roma e Napoli chiudono la diciassettesima giornata di Serie A. Nel posticipo dell'Olimpico, i giallorossi devono tornare a fare punti dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro il Bologna: la squadra di José Mourinho non vince dallo scorso 3 dicembre.

Josè Mourinho

La probabile formazione della Roma

Come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, la Roma scenderà in campo con il 3-5-2. Tra i pali spazio a Rui Patrício; difesa a tre composta da Mancini, Llorente e Ndicka. La linea di centrocampo sarà formata da Paredes - in posizione di mediano - Cristante e Bove. Sugli esterni spazio a Kristensen e Zalewski. In attacco, confermata la coppia Lukaku-Belotti che, in questo inizio di stagione, hanno combinato 10 gol.

ROMA (3-5-2): Rui Patrício; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli