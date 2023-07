Sky - Nuovo incontro positivo, rinnovo Osimhen più vicino: si tratta sulla clausola rescissoria

A fuoco lento, si avvicina il rinnovo di contratto con il Napoli per Victor Osimhen.

Victor Osimhen

Rinnovo Osimhen, può esserci una clausola

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky, i contatti sono continui tra le parti, c’è stato un secondo incontro dopo quello di una decina di giorni fa, con l'obiettivo di trovare l'intesa che ancora non c'è, ma sembra avvicinarsi. Per arrivare all'intesa, si lavora anche all'inserimento di una clausola rescissisoria che De Laurentiis vuole alta mentre l’entourage più bassa. Si sta discutendo in maniera molto serena e costruttiva.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli