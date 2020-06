Ultime calcio Napoli - Dries Mertens e il Napoli sono pronti per il rinnovo del contratto: un accordo biennale più opzione per una terza stagione.

Mertens

Rinnovo Mertens, l'annuncio può arrivare molto presto

Come riferisce il giornalista Massimo Ugolini, ai microfoni di SkySport24, stanno per essere risolti gli ultimi dettagli per mettere poi la firma sul contratto. Il presidente De Laurentiis sta perfezionando il tutto, con la speranza di poter dare oggi stesso o al massimo domani l'annuncio del rinnovo.