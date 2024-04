Sky - Recupero Kvaratskhelia e Ngonge: la sensazione verso Monza-Napoli

Ultime notizie Napoli - Arrivano buone notizie per Francesco Calzona in vista del match di domenica contro il Monza: Ngonge e Kvaratskhelia hanno svolto quest’oggi una parte di lavoro individuale in campo e una parte con la squadra. Come scrive Sky Sport è però "possibile il recupero per la sfida contro la squadra di Palladino".

Ngonge, Kvaratskhelia e Lindstrom