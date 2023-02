Sky - Penalizzazione Juventus, il club farà ricorso solo domani nell'ultimo giorno utile

Notizie Calcio - Controffensiva Juventus dopo la penalizzazione in classifica. Ma solo in extremis. Il club bianconero, infatti, ha deciso di agire ma di farlo solo al fotofinish, ovvero all’ultima data utile per intervenire e provare a ribaltare o modificare la situazione.

Ricorso Juventus, il club si muove in extremis

Secondo quanto infatti riporta Sky, i bianconeri faranno ricorso presso il Collegio di Garanzia dello sport soltanto domani, ovvero mercoledì 1 marzo. Non sono noti i motivi per cui la società si è mossa soltanto allo scadere ma di certo - dalla sede juventina - c'è la speranza di recuperare i 15 punti persi o comunque parte di essi per rientrare nella corsa alla Champions League.