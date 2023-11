C'è fiducia nel recupero di Victor Osimhen per la sfida con l'Atalanta.

Osimhen-Mazzarri

Osimhen potrebbe recuperare per l'Atalanta

Secondo Sky Sport, l'attaccante sta ancora svolgendo allenamento differenziato ma sta migliorando notevolmente la sua condizione. Ha lavorato sia in palestra che in campo, nell’ultimo allenamento però è rimasto sul rettangolo verde molto di più rispetto ai giorni passati. Cresce quindi la fiducia per la convocazione.

