Sky - Osimhen è in forte dubbio per Inter-Napoli: la situazione

Ultime notizie SSC Napoli - Ansia in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen, che non si è allenato con i compagni questa mattina all'SSCN Konami Training Center, per un problema muscolare. Gli azzurri preparano il match di San Siro contro l'Inter della 29ª giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20.45. Come si legge dal report SSC Napoli:

"Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento muscolare accusato nel finale di gara a Barcellona".

Infortunio Osimhen: in dubbio per Inter-Napoli

L'attaccante nigeriano oggi ha quindi svolto lavoro a parte rispetto al resto del gruppo a causa di un affaticamento muscolare subito nella partita di Champions League contro il Barcellona. Come scrive Sky Sport nella sua ultim'ora, Victor Osimhen è per ora quindi in dubbio per la sfida contro l'Inter di domenica sera:

"Non arrivano notizie rassicurante dal report del Napoli riguardo le condizioni fisiche di Victor Osimhen in vista del match di campionato di domenica sera contro l'Inter. L'attaccante nigeriano infatti oggi non si allenato con il resto della squadra di Calzona ma ha svolto una seduta a parte per i postumi di un affaticamento muscolare patito in Champions League contro il Barcellona. In forte dubbio la sua presenza a San Siro".