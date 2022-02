Ultime notizie calcio Napoli - E' in rampa di lancio Victor Osimhen, che sta aumentando i minuti nelle sue gambe e che per Venezia si candida per una maglia da titolare. Stando a quanto raccontato da Sky Sport, però, il bomber nigeriano non è certo di partire dal primo minuto visto che è in ballottaggio con Dries Mertens. Alla fine solo uno dei due avrà una maglia da titolare.