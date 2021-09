SKY - Osimhen come Ospina, rientrerà solo domani pomeriggio e 'rischiano' il Leicester: il motivo!

Ultimissime calcio Napoli - Fra 48 ore c'è Napoli-Juventus, ma si pensa anche alla sfida col Leicester. Francesco Modugno ne racconta i motivi a Sky Sport 24, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci saranno due rientri last minute per il Napoli: uno, quello di Ospina, che rientrerà nella tarda serata di domani. Mentre Victor Osimhen svolgerà un solo allenamento, perché è atteso a Roma in queste ore e dormirà lì: domani sarà impegnato in mattinata, con Elmas e Rrahmani, in questioni di carattere burocratico per ottenere i visti per l'estero. Pratiche da sbrigare, una situazione complicata e intricata: in Inghilterra permane il vincolo di quarantena di 10 giorni per chi arriva da Paesi considerati in zona rossa. Fra questi ci sono Osimhen e Ospina. La questione è aperta e ancora incerta, c'è un dialogo aperto fra i club con l'UEFA. L'UEFA garantisce, ma occorre una autorizzazione scritta dal Governo inglese per evitare una situazione come Brasile-Argentina. Osimhen quindi dopo la conferenza stampa di Spalletti svolgerà l'unico allenamento, la rifinitura".