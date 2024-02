Sky - Nessun allarme per l'influenza di Osimhen: contro il Cagliari ci sarà

Notizie Napoli calcio. Oggi Victor Osimhen ha svolto lavoro in palestra a causa di una sindrome influenzale che ha colpito il centravanti nigeriano.

Le ultime sulle condizioni di Osimhen, in vista di Cagliari-Napoli, sono state riportate dal collega Francesco Modugno di Sky Sport:

"C’è la voglia di provarci per la corsa Champions, con una squadra che Calzona sta provando a fare sua. Il tecnico sta provando a recuperare anche chi è ai margini come Zielinski.

Osimhen oggi si è allenato a parte per l’influenza, ma nulla che in questo momento preoccupi il Napoli in vista della gara contro il Cagliari. Lui, seppur influenzato, ha l’energia per essere decisivo lì davanti”.