Sky - Nervosismo Napoli, i motivi. Realtà sfaldata, le responsabilità

A Sky Sport, durante il post-partita di Torino-Napoli, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini:

“Cosa succede adesso al Napoli? Ci sono venti punti in meno rispetto alla scorsa stagione, è una realtà che si è inesorabilmente sfaldata: ci sono state tante scelte sbagliate, De Laurentiis si è preso la responsabilità e credo che non ci possano essere altre situazioni se non Walter Mazzarri. Anzi, non credo che il problema sia solo l’allenatore. C’è un nervosismo che serpeggia da tempo, figlio di mancati risultati e di scelte societarie che non hanno pagato. Non è un problema relativo al mercato, o soltanto al mercato: è difficile trovare una soluzione, dev’esserci una generale assunzione di responsabilità ed il mercato può dare una mano. Lo stesso mercato ha tolto tanto, come Elmas ed il rinnovo di Osimhen: tante cose hanno minato l’ambiente ed il Napoli ha fatto mea culpa non essendo riuscito a dare un indirizzo ad una squadra che molti pensavano potesse ripetersi”