Sky - Napoli spiazzato da Veiga: ora Demme e Gaetano potrebbero restare

Niente Gabri Veiga per il Napoli: la trattativa era chiusa, poi la questione commissioni ha complicato tutto.

Diego Demme

Demme e Gaetano potrebbero restare

In questo lasso si è inserito l'Al-Ahli, che ha concluso rapidamente l'operazione e nelle prossime 24 ore dovrebbe già annunciare il centrocampista spagnolo, che ha già dato il suo ok e ha trovato l'accordo col club saudita. Il Napoli è rimasto spiazzato, con Gaetano e Demme che potrebbero anche non essere troppi in mediana e restare. Lo riporta Sky.

