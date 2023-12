Sky - Napoli-Monza, le probabili formazioni: recuperato Lobotka, ballottaggio Lindstrom-Zerbin

Si giocherà domani l'ultima gara del campionato di Serie A del Napoli del 2023 e lo si farà contro il Monza alle ore 18:30. Buone notizie per Mazzarri: Lobotka sembra aver superato il problema al costato. Il centrocampista slovacco oggi si è allenato in gruppo. Contro il Monza non ci saranno gli squalificati Osimhen e Politano. Staffetta Lindstrom-Zerbin a destra (da capire solo chi partirà dall’inizio). Mazzarri ha escluso l’utilizzo insieme di Raspadori e Simeone. Le probabili di Napoli-Monza per Sky:

Walter Mazzarri

Napoli Monza probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jeus, Mario Rui; Anguissa, Cajuste, Zielinski; Zerbin (Lindstrom), Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

MONZA (3-4-2-1) probabile formazione: Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Dany Mota. All: Palladino

