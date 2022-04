SKY - Napoli, le probabili scelte di Spalletti: Fabian Ruiz favorito su Zielinski, dubbio Osimhen-Mertens

La 33ª giornata di questo campionato di Serie A terminerà con due sfide. La prima delle due coinvolge il Napoli, che, al Maradona, ospita la Roma. Spalletti affronta Mourinho e lo fa con l'intento di mantenersi sulla scia del Milan di Pioli, capolista del campionato, e dell'Inter di Inzaghi. Il Napoli di Luciano Spalletti vuole continuare a credere nel sogno scudetto. Come riporta Gianluca di Marzio sul proprio sito, le due incertezze sono a centrocampo e in attacco. Sulla linea mediana, l'ex allenatore della Roma punta su Lobotka nel ruolo di vertice basso e su Anguissa, come mezz'ala sul versante di centrodestra. Sul centrosinistra, invece, Spalletti dovrebbe sciogliere il ballottaggio tra Fabián Ruiz e Zielinski, con lo spagnolo forse favorito al momento, stando alle parole dell'allenatore in conferenza che ha elogiato il suo momento di forma. Anche il tridente d'attacco è praticamente quasi al completo. L'allenatore azzurro potrebbe puntare su Politano e Insigne, rispettivamente schierati a destra e a sinistra. Ciò che non è ancora perfettamente definito è la sfida tra Osimhen e Mertens per conquistare una maglia da titolare:

Mourinho Spalletti

La probabile formazione del Napoli

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabián Ruiz; Politano, Osimhen/Mertens, Insigne. Allenatore: Spalletti