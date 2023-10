Sky - Napoli, la probabile formazione col Verona: c'è Simeone, in difesa torna Rrahmani

Sabato 21 ottobre, alle ore 15:00, il Napoli scenderà in campo contro l'Hellas Verona, per il match valido per la nona gionata di Serie A. La redazione di Sky Sport rivela le ultime di formazione degli azzurri.

Rudi Garcia

Le ultime di formazione in casa Napoli

In porta ancora Meret, che sarà accompagnato dalla difesa a 4 composta da Di Lorenzo, Natan, Mario Rui e probabilmente Rrahmani, che dovrebbe tornare titolare dopo più di un mese e mezzo. A centrocampo spazio per Cajuste, Lobotka e Zielinski. Il tridente offensivo sarà con tutta probabilità formato da Politano, Simeone e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia All. Garcia.

