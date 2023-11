Sky - Rrahmani può posticipare la partenza per il Kosovo senza saltare Napoli-Empoli: oggi è a Castel Volturno, la situazione

Ultime notizie SSC Napoli - Arrivano aggiornamenti sulla situazione di Amir Rrahmani dall'inviato a Castel Volturno, Francesco Modugno, che parla così a Sky Sport 24. Perché domenica è in programma il recupero, Kosovo-Israele e il difensore azzurro è fra i convocati della sua nazionale. Ma si gioca anche la Serie A, con Napoli-Empoli in programma ore 12:30.

Queste le dichiarazioni di Francesco Modugno a Sky, come evidenziato da CalcioNapoli24:

"Amir Rrahmani per il momento si sta allenando qui, anche oggi, teoricamente sarebbe tra gli indisponibili: è sicuramente molto importante per Garcia averlo contro l'Empoli. Per il momento è qui, non è ancora partito. Domenica c'è Napoli-Empoli ma anche il recupero della sua nazionale contro Israele. Si sta lavorando per capire se può posticipare la partenza. C'è ancora la possibilità che possa rimandare la sua partenza. Probabilmente c'è ancora la possibilità per lui di rimandare la partenza: saltare la prima gara, fra Kosovo e Israele, e poi rispondere alla convocazione per le successive gare del Kosovo".