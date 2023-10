Notizie Calcio Napoli - Niente Napoli-Milan per Victor Osimhen infortunato e attualmente ancora in Nigeria con un permesso speciale. Chi giocherà domenica al suo posto?

Napoli-Milan, Raspadori titolare

Come riferiscono i colleghi di SkySport, la decisione di Rudi Garcia sembrerebbe già tracciata: ovvero Giacomo Raspadori. Soprattutto dopo la rete in Champions League in Germania, l’attaccante italiano è il grande favorito per la maglia da titolare a discapito, ancora una volta, di Giovanni Simeone.