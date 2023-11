Sky - Mazzarri incontra Kvaratskhelia, in arrivo anche Di Lorenzo: sarà lui ad accompagnare il tecnico nella nuova avventura

Massimo Ugolini, giornalista Sky, riporta le ultime notizie dall'esterno del centro sportivo di Castel Volturno.

"Presto ci sarà l’abbraccio tra Mazzarri e Di Lorenzo, a lui il compito di accompagnare il nuovo allenatore in questa nuova avventura. Oggi un altro incontro speciale e importante perché è tornato ad allenarsi Kvaratskhelia. Questa mattina l’allenamento, ancora personalizzato per Osimhen. Domani potrebbe essere la giornata decisiva per capire le possibilità che ha il nigeriano di esserci a Bergamo. Si sta ricomponendo il gruppo per Mazzarri che può cominciare con almeno due dei titolari per sabato pomeriggio, Kvara e Di Lorenzo".