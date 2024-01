Sky, Marchetti: "Napoli, rivoluzione completata! In arrivo Perez, firmerà un contratto di 4 anni: cifre e dettagli"

Luca Marchetti, esperto di calciomercato della redazione di Sky, ha scritto nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

"A Napoli la rivoluzione sta per essere completata: è infatti in dirittura d’arrivo la trattativa per Nehuen Perez dall’Udinese. L’accordo fra i due club è in via di finalizzazione: probabilmente la fumata bianca potrebbe arrivare nelle prossime ore, intesa sulla base di 18 milioni (16 + 2 di bonus) con l’Udinese che ha dato il via libera alla partenza del difensore senza aver al momento chiuso per il sostituto. Firmerà un contratto di 4 anni e mezzo a 1.6 milioni circa a stagione. L’arrivo di Perez è soltanto l’ultimo. Infatti si aspetta soltanto l’ufficialità dell’arrivo di Dendoncker, in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro".