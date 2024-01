Ultime news calcio Napoli - Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha commentato le ultime notizie di casa Napoli ai microfoni di Sky Sport 24:

"Da registrare sicuramente la disponibilità che molti giocatori stanno dando a Mazzarri: chi in pieno mercato come Ostigard, chi è ai margini da un po' della rosa come Demme che addirittura potrebbe finire fuori dalla lista dei 25 della Serie A".