Sky, le ultime di formazioni: più Mario Rui che Hysaj, Milik in pole su Mertens

C’è tanta attesa in casa Napoli. Dopo il divorzio da Carlo Ancelotti e l’insediamento di Gennaro Gattuso, c’è da capire come giocherà il nuovo allenatore. Il suo sistema di gioco di riferimento è il 4-3-3 ma in passato ha dimostrato di poter anche cambiare e adattarsi. Questo è un Napoli con eredità ‘Sarriana’ di 4-3-3 che molto probabilmente verrà rispolverato. Out per squalifica Maksimovic, in mediana spazio a Fabian e Allan. Davanti tante soluzioni con Milik che ha svolto tutto l'allenamento di venerdì e che quindi è in pole su Llorente.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne