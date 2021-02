Sky - La probabile formazione del Napoli contro il Granada: Gattuso sceglie Politano centravanti

Napoli Calcio - Lo ha già fatto al Sassuolo in emergenza, è pronto a ripetersi anche domani sera in maglia Napoli. Matteo Politano falso nueve, in assenza di altre opzioni: Petagna non c’è, Osimhen si è fatto male nuovamente a Bergamo domenica, Mertens sta recuperando. Sono queste le probabili scelte di Gattuso in vista del match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Granada. Queste le probabili formazioni secondo il sito di Gianluca Di Marzio:



Politano

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian, Zielinski; Elmas, Politano, Insigne. All.: Gattuso