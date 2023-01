Marcelo Brozovic sarà assente per Inter-Napoli, ma Lautaro Martinez scalpita per giocare, come riporta Sky Sport.

Simone Inzaghi

Inter le ultime di formazione

Il grande dubbio di Inzaghi riguarda l'attacco: Lukaku e Dzeko sembrano in vantaggio ma Lautaro prova a convincere il tecnico. Per il resto, Acerbi con Skriniar e Bastoni e con il centrocampo dcon Calhanoglu in regia e Mkhitaryan titolare.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli