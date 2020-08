Sky - Insigne, positivi gli ultimi accertamenti: oggi provato tra i titolari!

Ultime notizie calcio Napoli - Sembra scongiurato il peggio: Lorenzo Insigne è rientrato tra i convocati per la partita di Barcellona dopo l'infortunio contro la Lazio ed ora accelera per conquistarsi una maglia da titolare. Stando a quanto riportato da Sky Sport, gli ultimi accertamenti a cui si è sottoposto nella giornata di ieri hanno dato un esito positivo per le speranze del ragazzo, con l'edema osseo che è assorbito ed i fastidi muscolari che sono quasi del tutto superati. Nelle prove di formazione effettuate oggi, è stasto provato tra i titolari in un tridente composto da Callejon e da Dries Mertens.

