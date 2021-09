Sky - Insigne e Lobotka in forte dubbio per Leicester: le ultime sulle condizioni di Osimhen, Mertens e Ghoulam

Napoli calcio - La redazione di Sky Sport ha fatto il punto della situazione sugli infortunati del Napoli in vista dell'impegno contro il Leicester in programma giovedì prossimo. Lobotka ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo e resta in dubbio per la gara di Europa League. Anche Insigne è fortemente a rischio per la trasferta inglese: il capitano ha svolto lavoro in palestra in seguito al trauma contusivo subìto nella gara di sabato contro la Juventus. Si avvicina invece il rientro in campo per il duo Mertens-Ghoulam. Per Osimhen invece si è trattato solo di qualche colpo ricevuto in gara.