Ultime notizie SSC Napoli - Ha lasciato il campo nel secondo tempo di Napoli-Girona toccandosi il polpaccio, Giovanni Simeone.

Ma il bordocampista Sky, Francesco Modugno, ha rassicurato sulle sue condizioni:

"Non sembra nulla di grave per Simeone, Garcia e De Laurentiis gli han chiesto come va: ha rassicurato tutti. Fatica e basta, fatica di queste amichevoli che ci sta. Si tocca il polpaccio, un affaticamento e nulla più".