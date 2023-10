Sky - Infortunio Osimhen: salta sicuramente Napoli-Milan, i tempi di recupero

Ultime notizie SSC Napoli - È arrivato il comunicato del Napoli con l'esito degli esami effettuati a Victor Osimhen: un infortunio serio, vista la lesione di medio grado del bicipite femorale. Ma quali sono i tempi di recupero? Ecco cosa scrive la redazione di Sky Sport:

"Rientrato a Napoli dopo l'infortunio in nazionale, l'attaccante nigeriano si è sottoposto a degli accertamenti che hanno evidenziato la lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Osimhen salterà sicuramente la sfida con il Milan, in programma domenica 29 ottobre".

Insomma, secondo Sky Sport quindi Victor Osimhen salterà sicuramente Verona, Union Berlino, Milan, Salernitana, Union al Maradona ed Empoli. Ritornando quindi non prima delle gare successive alla prossima sosta. Ecco cosa scrive Sky Sport:

"Lo stop previsto è di 4-6 settimane, ma per fare una corretta diagnosi bisognerà aspettare le prime risposte del muscolo nei prossimi giorni.

Lesione al bicipite femorale della coscia destra per Victor Osimhen. È questo l'esito degli esami a cui si è sottoposto l'attaccante del Napoli, rientrato in Italia dopo l'infortunio rimediato in nazionale. Osimhen ha avvertito il problema fisico durante l'amichevole tra Nigeria e Arabia Saudita, lasciando il campo al 59° minuto. Gli accertamenti hanno evidenziato la lesione e il giocatore ha già iniziato il percorso riabilitativo a Castel Volturno.

In attesa di definire con esattezza i tempi di recupero, si può già dire che con certezza Osimhen salterà la sfida col Milan di domenica 29 ottobre".