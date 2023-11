Sky - Infortunio Lobotka, sarà rivalutato dai medici del Napoli: le ultime sul rientro di Osimhen

Notizie calcio. Il giornalista Massimo Ugolini a Sky ha parlato del rientro di Victor Osimhen e l’infortunio di Lobotka in Nazionale:

«Osimhen dovrebbe rientrare a giorni, si lavora per riaverlo con l’Atalanta per riprendere la corsa verso la Champions e consolidare la posizione in classifica. Un po’ di apprensione per l’infortunio dello slovacco in Nazionale; dopo la prima impressione da parte dello staff medico della Slovacchia sembra meno grave del previsto, ma dovranno esserci accertamenti da parte dello staff medico del Napoli».