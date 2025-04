Sky - Infortunio Juan Jesus, potrebbe aver chiuso in anticipo la stagione: si attendono gli esami

Ultimissime Monza-Napoli, a Castel Volturno si attende il verdetto relativo a Juan Jesus dopo l’infortunio di lunedì sera al Maradona. Ma non filtra pieno ottimismo a tal proposito, anzi.

Infortunio Juan Jesus serio? Si attendono gli esami, pronto Rafa Marin

Come conferma anche SkySport, c’è la concreta possibilità che il sudamericano abbia chiuso in anticipo la stagione con questo stop. Saranno gli esami strumentali a darne conferma a breve, ma l’infortunio sembra più serio del previsto con il debutto da titolare di Rafa Marin all’U Power Stadium.

Punto interrogativo anche su Alessandro Buongiorno in vista della gara di sabato santo in Lombardia, ma le condizioni, in questo caso, non preoccupano particolarmnte. L'ex Toro sarà monitorato in questi giorni al centro sportivo per valutarne le condizioni, da lì la decisione per la 33a giornata di Serie A.