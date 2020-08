Sky - In caso di esonero di Sarri, l'unico candidato è Simone Inzaghi: la situazione

Ultimissime Napoli - Gianluca Di Marzio scrive sul suo sito ufficiale per quanto riguarda il futuro di Sarri alla Juve:

"In caso di addio, l'unico nome concreto è quello di Simone Inzaghi, che già la scorsa estate era stato in ballottaggio con Sarri per la panchina. Se invece prevarrà la linea della continuità, l'obiettivo sarà aggiustare la squadra sia da un punto di vista tecnico-tattico che di rapporti con lo spogliatoio. Perché Sarri paga anche un rapporto non idilliaco con alcuni elementi trainanti del gruppo Juve".