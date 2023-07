Sky - Immobile tentato dall'Arabia, attaccante pensieroso: due club su di lui

Dopo il passaggio di Milinkovic Savic nel campionato arabo, anche Ciro Immobile è tentato da questa scelta.

Ciro Immobile

Immobile potrebbe andare in Arabia

Di concreto non c’è stato nulla, ma solo l’interessamento di due club arabi. Non si conoscono ancora le cifre, ma visti gli investimenti degli arabi sarebbero molto importanti. In ritiro non è il solito Immobile, è molto pensieroso e meno estroverso con i tifosi. La stessa Lazio se arrivasse un’offerta da 35-40mln farebbe riflessioni, come riporta Sky Sport.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli