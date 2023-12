Sky - Il Tottenham valuta Hojbjerg 30mln: trattativa complicata per il Napoli

Il Napoli a centrocampo dovrà fare almeno un’operazione di mercato a gennaio e piace Hojbjerg, ma la valutazione che ne fa il Tottenham, prestito più obbligo di riscatto a circa 30mln di euro, rende la trattativa complicata.

Hojbjerg

La valutazione del Tottenham di Hojbjerg

Come riporta Sky Sport, un’opportunità può essere Fofana, mediano del Al Nasr ex Udinese. Sono state prese informazioni anche su Soumaré, di proprietà del Leicester in prestito al Siviglia. Da valutare in uscita anche le situazioni Demme e Zielinski.

