Napoli Calcio - Riccardo Re, giornalista ed inviato di Sky per Genoa-Napoli, su Twitter svela un curioso retroscena sull'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso:

"Quando un allenatore perde, soprattutto dopo una buona prestazione della squadra, è già tanto ti saluti. Ieri a fine intervista Gattuso, certamente non felice, saluta e si volta per andar via. Poi torna indietro per ringraziare e dare “il gomito” a cameraman e fonico: “buon lavoro”"