Napoli calcio – Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di Napoli-Bologna. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“In casa Napoli sono stati giorni di riflessioni e di duro lavoro a Castel Volturno. Insigne e Ghoulam hanno preso la parola prima degli allenamenti per dare la scossa alla squadra che non riesce a ritrovarsi. Si respira l’atmosfera di una partita che può spostare gli equilibri di una gara da non sbagliare”.