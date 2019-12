Nessuna sorpresa: in questo momento Mattia Perin e Valon Behrami stanno sostenendo le visite mediche per conto del Genoa. Come raccontato nei giorni scorsi, il portiere tornerà con la formula del prestito dalla Juventus. Mentre il centrocampista svizzero si ritrova attualmente svincolato e potrà firmare il contratto dopo aver ricevuto il via libera del tecnico Nicola.