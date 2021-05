Sky - Gattuso prende tempo con la Fiorentina: attende la Lazio, la Juve non c’è

Napoli Calcio - Il futuro di Rino Gattuso è un rebus. Beppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport ne ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare:

"Gattuso prende tempo con la Fiorentina, non ha detto no così come la Fiorentina non si è tirata indietro. Visti i risultati ottenuti col Napoli, sta ricevendo altre proposte. L’idea è che possa liberarsi la Lazio. Non ci risulta invece il minimo contatto tra Gattuso e la Juventus".