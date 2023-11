Sky - Garcia sta pensando ad scelta una sorpresa in difesa contro l'Empoli

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Sky Sport 24 facendo il punto della situazione in merito alla formazione del Napoli che potrebbe scendere in campo domani contro l'Empoli:

"Per quanto riguarda le formazioni, dovrebbe giocare Raspadori con Politano e Kvaratskhelia in attacco. Allenamento mattutino iniziato alle 11:40. In difesa possibile spazio per Juan Jesus. Mentre a centrocampo, Anguissa, Lobotka e Zielinski. Di Lorenzo stanco? L'alternativa è Zanoli, è pur vero che per Di Lorenzo contro l'Empoli è sempre una partita speciale, e inoltre è una gara importante perchè serve vincere per trascorrere una sosta serena".