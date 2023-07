Sky - Frosinone, si tratta l'ex obiettivo del Napoli Sokratis: è svincolato, si cerca l'accordo

Il Frosinone si prepara a giocare la prossima Serie A sotto la guida del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco.

Il Frosinone vuole Sokratis

La società gialloazzurra in queste prime settimane di mercato è molto attiva sul mercato, pronta a costruire una squadra ancor più competitiva. Per la difesa il Frosinone è in trattativa con l'ex Borussia Dortmund e Arsenal Sokratis Papastathopoulos, come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito. Le due parti sono in trattativa e si sta lavorando per trovare l'accordo finale, con il giocatore che arriverebbe quindi a Frosinone a parametro zero.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli