SKY - Empoli-Napoli, le ultimissime di formazione: due cambi e un dubbio in attacco per Spalletti

Ultimissime Calcio Napoli - Empoli-Napoli, sarà inevitabilmente turnover al Castellani dopo la grandissima vittoria in Champions League a Francoforte. Tuttavia ci saranno al massimo tre cambi come riporta SkySport.

Empoli-Napoli, ultimissime formazioni Sky

Con Meret ovviamente tra i pali, la linea difensiva sarà quasi simile a quella vista al Deutsche Bank Park: quasi perché oltre Rrahmani-Kim e Di Lorenzo sulla destra potrebbe esserci il ritorno di Mario Rui a sinistra al posto di Olivera.

Una novità anche in mediana probabilmente: Elmas al posto di Zielinski, con Lobotka fisso in regia e Anguissa dall’altro versante. In attacco confermatissimi Osimhen e Kvaratskhelia con unico ballottaggio Lozano-Politano: italiano in vantaggio al momento.