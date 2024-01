Notizie calcio Napoli. Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcuni aggiornamenti in diretta da Castel Volturno:

"De Laurentiis è arrivato da poco, ci sono l'ad Chiavelli, il ds Meluso e Mazzarri. Tutto si sta intrecciando tra campo e mercato. Demme è fuori da entrambe le liste, bisogna solo che si formalizzi il tutto. Si sta facendo una valutazione con società ed entourage sul suo futuro, così come per Gaetano in queste ultime ore di calciomercato".