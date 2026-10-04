Sky - De Bruyne non rientrerà in anticipo a Napoli: resta in ritiro con il Belgio nonostante la squalifica
De Bruyne non rientrerà in anticipo a Napoli: resta con il Belgio nonostante la squalifica
Ultime notizie Napoli - Niente rientro anticipato a Napoli per Kevin De Bruyne! Il centrocampista della SSC Napoli resterà in ritiro con il Belgio nonostante la squalifica per il prossimo turno Nations League.
De Bruyne squalificato contro la Francia: resta in ritiro con il Belgio
Dopo aver messo a segno una doppietta da urlo nella partita contro la Turchia, Kevin De Bruyne ha concluso l'ultima partita con un cartellino giallo piuttosto pesante che lo obbligherà a saltare la partita contro la Francia di Zinedine Zidane. A causa della squalifica, visto il secondo giallo consecutivo rimediato proprio contro la Francia nella gara di andata, De Bruyne non potrà prendere parte alla sfida contro i transalpini.
Come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio portale, nonostante la squalifica De Bruyne resterà comunque a disposizione del Belgio per volontà della Federazione stessa. Oltre al giocatore del Napoli, anche Youri Tielemans, squalificato come il compagno di reparto per somma di ammonizioni, resterà in Nazionale e osserverà il match contro la Francia dalla tribuna. Come raccolto da CalcioNapoli24, infatti, la decisione - secondo le norme federali - spetta al Belgio: dev'essere la Federazione, infatti, a decidere di liberare un calcatore in anticipo, eventualmente.