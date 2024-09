Il Napoli torna in campo, giovedì sera, allo stadio Maradona, in coppa Italia con il Palermo. Antonio Conte, in tutto il pre-campionato e nelle cinque partite disputate prima di Juventus-Napoli, ha optato per il modulo 3-4-2-1. Sabato scorso, invece, è passato al 4-2-3-1.

Conte, difesa a 4 col Palermo

Secondo Sky Sport, la sensazione è che Conte possa confermare la linea a quattro e dunque l'ultimo assetto visto allo Stadium. Sicuramente ci sarà turnover, con Raspadori e Simeone che si candidano per una maglia dal 1' minuto.