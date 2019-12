Sky - Confronto Ancelotti-squadra terminato poco fa, è durato un'ora abbondante

Ultimissime calcio Napoli - L'inviato di Sky Sport a Castel Volturno, Massimo Ugolini, ha dato i primi aggiornamenti sul tanto atteso faccia a faccia tra squadra e Carlo Ancelotti all'indomani della clamorosa e sorprendente sconfitta interna contro il Bologna.

Confronto Ancelotti-squadra è finito pochi minuti fa, è iniziato alle 10.30. L'ultimo ad arrivare è stato Fernando Llorente alle 10.15. Le parti stanno abbandonando ora il centro tecnico di Castel Volturno. I primi ad uscire sono stati Elmas, Fabian Ruiz e Zielinski. Un faccia a faccia durato un'ora abbondante. Niente allenamento ma occasione per confrontarsi e mettere le cose in chiaro dopo le dichiarazioni di Ancelotti ieri sera. A breve sapremo il contenuto della riunione e capiremo se ci saranno eventuali sviluppi in ottica trasferta Udine.