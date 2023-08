Sky - Botta in allenamento per Osimhen, apprensione per il problema muscolare di Rrahmani: gli aggiornamenti

Notizie Napoli calcio. Si è concluso l'allenamento mattutino del Napoli a Castel di Sangro, ma i tifosi azzurri restano in allarme per le problematiche riscontrate da Osimhen e Rrahmani.

La sfortuna non sembra voler abbandonare il Napoli, visto che i due hanno lasciato anzitempo l'allenamento e le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Ecco l'aggiornamento di Sky Sport sulle condizioni di Osimhen e Rrahmani:

Il nigeriano è uscito dal campo dopo aver subito una botta alla caviglia destra in seguito a uno scontro con il neo acquisto Natan in partitella. Osimhen è uscito dal campo visibilmente dolorante, con una busta di ghiaccio applicata proprio alla caviglia. Il problema, però, non dovrebbe essere di grave entità.

Rrahmani, invece, si è accasciato a terra in seguito a un problema muscolare al polpaccio sinistro, la cui entità dovrebbe essere ben più grave. Il difensore kosovaro, infatti, rischia di saltare l’esordio stagionale contro il Frosinone. Le loro condizioni verranno valutate tra oggi e domani, con i tifosi del Napoli che incrociano le dita.