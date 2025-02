Sky - Blitz di De Laurentis a Castel Volturno durante l'allenamento, possibile incontro con Conte: i dettagli

Notizie Napoli - Il Napoli torna ad allenarsi a Castel Volturno dopo il pareggio per 1-1 contro l'Udinese. Gli azzurri di Antonio Conte si sono ritrovati questa mattina al centro sportivo per tornare subito in campo e pensare alla trasferta di Roma contro la Lazio dopo i due pareggi consecutivi contro Roma e Udinese. Defaticante per chi ha giocato ieri, allenamento più intenso per chi invece non è sceso in campo.



Come riportato dai colleghi di Sky Sport, a Castel Volturno c'è stata però questa mattina una visita importante, visto che il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto fare un blitz al centro sportivo proprio durante la seduta mattutina. Presente in sede anche l'amministratore delegato Andrea Chiavelli.



Da capire se il patron abbia avuto un incontro con il mister Antonio Conte in vista del rush finale di questa stagione fino ad ora straordinaria, per fare un punto della situazione. Seguiranno aggiornamenti in merito.