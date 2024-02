SKY - ADL è appena rientrato in albergo! Mazzarri contrariato, possibili novità in serata

Calzona-Napoli, Aurelio De Laurentiis è appena rientrato all’Hotel Britannique dopo la lunga full immersione di questo pomeriggio per chiudere col nuovo allenatore che prenderà il posto di Walter Mazzarri.

Calzona al Napoli, gli aggiornamenti

Allenatore toscano che intanto, come riporta SkySport, ancora non ha ricevuto comunicazione dalla società. Il mister si è presentato regolarmente a Castel Volturno e si racconta che sia apparso, inevitabilmente, molto contrariato per la situazione creatasi nelle ultime ore. Tuttavia è stato uno degli ultimi ad uscire del centro sportivo.